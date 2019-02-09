شقيق القتيل:اخي كان حركة إسلامية وبعد المفاصلة انتمى للمؤتمر الوطني

وصف سعد الخير، شقيق معلم خشم القربة أحمد الخير، أن تقرير النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي حول وفاة شقيقه “بُشارة خير” في سبيل تحقيق العدالة مشيراً الى أن مبعوث النيابة عندما زارهم طمأنهم على تحقيق العدالة والقصاص.

وذكر أنه أشهد الله أمامهم بأن يكون محايداً في رفع حيثيات القضية، لافتاً إلى أن كل من كان مع أحمد الخير في المعتقل وتعرض للتعذيب سيكشف عن تفاصيل ستقود لأشياء كثيرة، وكشف سعد عن أن النائب العام فتح المجال لأيّ شخص ليقول ويدلي بأيّ معلومة حول القضية وأنه سيضمن سلامته.