قيادي بارز يطالب بتأجيل الانتخابات

طالب عضو البرلمان الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة القومي عيسى مصطفى، الحكومة السودانية، بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني والإبقاء على الأمن الخارجي فقط، حال ثبوت تورط منسوبيه في مقتل أستاذ “خشم القربة” أحمد الخير تعذيباً، وإقالة مدير شرطة ولاية كسلا وإخضاعه للمحاسبة.

وقال مصطفى ،بحسب ما نقله “باج نيوز”، إن مقتل الاستاذ أحمد الخير تم بصورة وحشيه وغير أخلاقية وتعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق المحلية والدولية، محذراً من فقدان ثقه المواطنين في القوات المسلحة والطب الشرعي جراء تضارب التصريحات حول هكذا حالات.