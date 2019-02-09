بوجبا: كنا نريد أن نكون في التوب 4 منذ قوم سولسكاير

أشاد الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد بأداء زملائه خلال لقاء فولها اليوم، مؤكداً أن الفريق كان يريد أن يدخل المربع الذهبي منذ قدوم أولي سولسكاير.

قال بوجبا عقب نهاية المباراة: "هذا ما كنَّا نريده منذ قدوم اولي، نريد أن نكون في التوب 4، يوجد الكثير من الوقت حتى النهاية، لكن نريد أن نبقى على ما نحن عليه الآن، يوجد الآن مباريات كبيرة أمامنا، وعلينا المضي قدمًا".

وتابع حديثه: "لقد سددت، وحاولت، وكانت فرصة دخولها للشباك 50-50، حاولت بقدمي اليسرى، ودخلت كهدف، أنا سعيد جدًا".

وأكمل: "هذه المباراة مهمة جدًا، لقد كانت اشارة جيدة، وأعطت الفريق الثقة".

وحقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً هاماً على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف مساء اليم السبت وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت ثلاثية الشياطين الحمر عن طريق كلاً من؛ بول بوجبا "هدفين" وأنتوني مارسيال "هدف" في الدقائق التالية على الترتيب "14 و23 و65"، ليواصل الأحمر سلسلة نتائجه الإيجابية.

بهذه النتيجة؛ يرفع فريق مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 51 في المركز الرابع مؤقتاً بجدول ترتيب فرق مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز بينما فولها بالمركز التاسع عشر برصيد 17 نقطة.