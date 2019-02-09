موجز "السودان 365".. نشاط ملحوظ لـ"البشير".. ومفاجأة للمعتقلين

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الرئيس الرواندي يتسلم رسالة خطية من نظيره السوداني

تسلم الرئيس الرواندي بول كاغامي رسالة خطية من نظيره السوداني عمر البشير، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة, جاء ذلك لدى استقباله بالقصر الرئاسي اليوم، نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر والوفد المرافق له.

وثمن الرئيس الرواندي خلال اللقاء جهود السودان لإحلال السلام بجنوب السودان والاتفاقية التي جرى توقيعها بين فرقاء دولة افريقيا الوسطى والتي استضافتها الخرطوم، معربًا عن رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

البشير يتوجه إلى إثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية

توجه الرئيس السوداني ، عمر البشير. ظهر اليوم (السبت) الى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي في دورتها الــ (32)، والتي ستبدأ اعمالها صباح غدٍ الاحد وتستمر لمدة يومين.

وتاتي القمة تحت شعار "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا ... نحو حلول دائمة للنزوح القسرى في إفريقيا".

وكان في وداعه بمطار الخرطوم نائبه الاول الفريق اول ركن بكري حسن صالح وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

ويلتقي البشير على هامش القمة عدداً من الرؤساء والقادة الافارقة يناقش خلالها العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم القارة.

ويرافق البشير وفد رفيع المستوى يضم كل من د. فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية ودكتور احمد بلال وزير الداخلية والفريق اول صلاح عبد الله مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني، وينضم للوفد باديس ابابا د. الدرديري محمد احمد وزير الخارجية.

البشير يرفض إيقاف "أغاني وأغاني"

كشف الرئيس السوداني عمر البشير في اخر لقاء جمعه بالصحفيين بالقصر الجمهوري عن رفضه طلباً لإيقاف برنامج (أغاني وأغاني) البرنامج الغنائي الاشهر في السودان.

انتقد البشير جهات قال إنها تمارس التضييق على الشباب في السودان مستشهداً بأن بعض المتشددين قدموا إليه لإيقاف برنامج (أغاني وأغاني).

واوضح البشير أنه أبلغهم أن البرنامج يحافظ على الإرث السوداني، وأشاد به وأبلغهم أن يتركوا قرار الإيقاف أو الإلغاء للمشاهد.

وتابع: حتى إذا تم إيقاف (أغاني وأغاني) فإن الشباب سوف يذهبون لمشاهدة قنوات أخرى والخيار هنا للمتلقي بدون أي وصاية من أي جهة.

وكشف الرئيس في لقائه بقادة أجهزة الإعلام أن أحد الشيوخ سأله: (بتعرف نانسي عجرم) وعندما أبلغه أنه لا يعرفها، قال له الشيخ: دي بتقدم أكعب من أغاني وأغاني.

وحرص الرئيس على الإشادة بالبرنامج وربط الشباب بالغناء السوداني والمحافظة على الموروثات.

وظل برنامج (أغاني وأغاني) والذي يقدم لعشرات السنوات علي شاشة قناة النيل الازرق ويقدمه الشاعر والاديب السر احمد قدور ، ظل يجد الاعجاب والقبول من كافة السودانيين بالداخل والخارج.

كما ظل البرنامج يرفد الساخة الفنية بعشرات من المبدعين والمواهب من الفنانين الشباب.

اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال ساعات

كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام السوداني، مأمون إبراهيم، اليوم (السبت) عن اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال الساعات المقبلة.

وكان الرئيس السوداني ، عمر البشير قد وجه الأربعاء الماضي السلطات الامنية بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن.

ولاتزال السلطات الامنية تعتقل ١٣ صحافيا لقرابة ٣ أسابيع، خلال تغطيتهم للاحتجاجات في السودان.