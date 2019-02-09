مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف كورة كول الاسطورة يلا شوت بدون تقطيع، يلتقي اليوم نادي ليفربول مع نظيره بورنموث في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، ويهدف كلوب للفوز في لقاء اليوم للتغلب على سلسلة النتائج السيئة التي تعرض لها في المباريات السابقة، وقد تعثر ليفربول في تحقيق الفوز في مباراته السابقة بعد أن تعادل بهدف؛ الأمر الذي جعل الجماهير قلقة خوفاً من فقدان المركز الأول.
عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بورنموث، في الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله مع وست هام، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.
ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.