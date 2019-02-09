شاهد.. مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف كورة كول الاسطورة يلا شوت بدون تقطيع، يلتقي اليوم نادي ليفربول مع نظيره بورنموث في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، ويهدف كلوب للفوز في لقاء اليوم للتغلب على سلسلة النتائج السيئة التي تعرض لها في المباريات السابقة، وقد تعثر ليفربول في تحقيق الفوز في مباراته السابقة بعد أن تعادل بهدف؛ الأمر الذي جعل الجماهير قلقة خوفاً من فقدان المركز الأول.

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، بورنموث، في الخامسة مساء السبت، في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله مع وست هام، بهدف لكل منهما، في الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.