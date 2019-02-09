البشير يشارك في القمة الافريقية بشأن (اللاجئون والنازحون)

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية و عدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.وتنعقد القمة تحت شعار "اللاجئون، والعائدون والنازحون داخليا ... نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا".
ويجري رئيس الجمهورية على هامش القمة عدداً من اللقاءات مع الرؤساء والقادة الأفارقة المشاركين في القمة لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم القارة.ويرافق رئيس الجمهورية وفد رفيع المستوى يضم كلا من دكتور فضل عبد الله فضل وزير رئاسة الجمهورية ودكتور احمد بلال وزير الداخلية والفريق أول صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وينضم للوفد بأديس أبابا دكتور الدرديري محمد احمد وزير الخارجية.
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