المريخ يحول تدريباته لسوبا وينتظر قرار تأجيل لقاء الموردة

حوّل المريخ تدريباته لملعب الاكاديمية العسكرية بسوبا بعد أن قرر المجلس قفل استاده لإكمال عمليات الصيانة والتأهيل فيه لاستقبال مباراة مولودية الجزائر السبت المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد.
وتدرب الفريق عصر الجمعة على ملعب الأكاديمية العسكرية بسوبا وسيتدرب اليوم ايضاً.
فيما ينتظر الجهاز الفني قرار الاتحاد العام بخصوص تأجيل مباراة الفريق امام الموردة يوم بعد غدٍ الاثنين من أجل تنفيذ برنامجه الإعدادي لمواجهة المولودية السبت المقبل.
وسينتظم الفريق في معسكر مقفول بالأكاديمية العليا بسوبا يوم بعد غدٍ الاثنين حال تم تأجيل مباراة الموردة وسيستمر المعسكر حتى موعد مباراة المولودية.
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