تعيين (21) معتمد جديد في جنوب دارفور

كشف والي جنوب دارفور، آدم الفكي، عن ملامح حكومة الولاية الجديدة التي ستحل، وتعلن في بحر هذا الاسبوع، مشيرا الي انها مكونه من سبعه وزارات ومجلس، كاشفاً عن تعيين معتمدين جدد لواحد وعشرين محلية بحكومة الولاية.

وأفاد الفكي في تصريحات صحفيه لدي وصوله مطار نيالا الدولي بعد رجوعه مستشفيا من خارج الولاية، ان المؤتمر الوطني حاز علي أربع وزارات.

وتابع" ذهبت ثلاثه وزارات الي الاحزاب السياسية الاخري".

وأشار الي إسناد قيادة مجلس تعزيز السلام لحزب حركة العدل والمساوة المتحد الموقعة على السلام بدرجة وزير.

وأعرب عن شكره للمغادرين لمواقعهم والتوفيق للقادمين الجدد.