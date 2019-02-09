مولودية الجزائر يواجه شبيبة القبائل ويتخلى عن صيفي

يخوض مولودية الجزائر منافس المريخ في ربع نهائي كأس زايد مواجهة نارية أمام شبيبة القبائل ضمن الجولة 21 للدوري الجزائري تأتي قبل أيام من وصوله الخرطوم لمواجهة المريخ السبت المقبل في إياب ربع نهائي كأس زايد،.

على صعيد آخر قرر الدولي الجزائري السابق رفيق صيفي مغادرة الجهاز الفني لمولودية الجزائر رسمياً بعد تعيين النادي لسلاطني مراد كمدرب مساعد جديد إلى جانب عادل عمروش المدير الفني وأحس رفيق صيفي أنه غير مرغوب فيه في الطاقم الفني للمولودية بعد تعاقد النادي مع سلاطني.

وكان عمروش فضّل الاستعانة بسلاطني الذي عمل معه في المنتخب الليبي وتعاقد المولودية كذلك مع معد بدني ايطالي جديد.

ويعتقد رفيق صيفي أنه اُستصغر من قبل المدرب عمروش وبأنه لم يه يجب أن يغادر ليحفظ كرامته.