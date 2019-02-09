اعلنت لجنة اطباء السودان المركزية عن إصابة (12 ) متظاهرا بينهم واحد بالرصاص خلال موكب الخرطوم السلمي المطالب بالتنحي الفوري للبشير ونظامه من الحكم يوم الخميس. وبحسب لجنة الاطباء فقد اصيب احد المتظاهرين بطلق ناري في الرجل، ووصفت حالته بأنها مستقرة وخرج من المستشفى. واوضحت اللجنة في تقريرها اصابة شخص ثاني في الصدر نتيجة ضرب بالهراوات (خرطوش). بينما اصيب الثالث في الرجل نتيجة دهس بسيارة (تاتشر) تابعة للاجهزة الأمنية، ووصفت حالته بانها مستقرة وخرج من المستشفى. واشار التقرير ان الشخص الرابع اصيب بجرح سطحي في الظهر نتيجة الضرب بالهراوات، واكد التقرير كذلك اصابة (8) حالات اخري اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.



كانت هذه تفاصيل خبر إصابة (12 ) متظاهرا بينهم واحد بالرصاص .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.