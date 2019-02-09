كفاح صالح: الزعفوري لم يحترمنا

عبّر الكابتن كفاح صالح الجيلي المدير الفني للرابطة كوستي عن سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على الهلال بهدفين لهدف عصر أمس.

وقال كفاح صالح: قبل دخولنا لأداء المباراة علمنا بأن الهلال سيخوض المواجهة بالشوط الثاني لأن مدربه إراد الزعفوري لم يحترم الرابطة وفضّل الاعتماد على مجموعة من البدلاء في المواجهة ولذلك طالبت اللاعبين بضرورة الاجتهاد وإثبات جدارتهم في الانتصار على الهلال لأنه سيمثل دافعاً معنوياً للاعبين والجهاز الفني والأنصار.

وأبان كفاح أن اللاعبين لم يقصروا ونفّذوا توجيهاته على أكمل وجه بتقديم مباراة كبيرة أهلّتهم لتحقيق انتصار تاريخي على الهلال بهدفين لهدف.

أوضح كفاح أن الانتصار على الهلال سيساعد اللاعبين في تحضير أنفسهم بالشكل الأمثل منذ الآن لدوري الهبوط الذي سيقاتل فريقه فيه من أجل تأمين بقائه في مسابقة الدوري الممتاز بنهاية العام الحالي.