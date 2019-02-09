الافراج عن الصحفي "حسين سعد"

افرجت جهاز الامن والمخابرات عن الصحفي حسين سعد والذي قضي نحو3 ايام في معتقلات الجهاز، حيث جري اعتقال الصحفي والمدافع البارز عن حقوق الانسان الاحد الماضي في شارع عبيد ختم.

وابلغ صحفيون "السوداني نوز 365"، ان سعد وهو صحفي ايضا ناشط في الدفاع عن قضايا مزارعي الجزيرة والمناقل وعكسها في الصحافة المحلية جري اعتقاله عندما كان يستغل عربة اجرة امجاد وهو في طريقه الى منزله حيث اعترضته قوة وقامت بإنزاله واقتياده الى جهة مجهولة.



وحسين سبق له العمل في صحيفة الايام والتي يرأس مجلس ادراتها محجوب محمد صالح، كما عمل متعاون مع صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني، فضلاً عن كتابات له في صحيفة الجريدة اليومية.

ولم يتسني بعد لـ"اخبار الخليج 365 365"، معرفة اسباب اعتقال سعد.

هذا وكان الرئيس البشير قد وجه جهازالامن والمخابرات بالافراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين كافة ولكنه حتي منتصف اليوم السبت لم يتم اطلاقهم.



وبحسب صحفيون ظلت الأجهزة الأمنية تمنع صحيفة الجريدة من الطباعة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ، بسبب تغطيتها المهنية للمظاهرات التي تنتظم البلاد منذ نحو شهرين ورفضها لقرارات الرقابة الأمنية القبلية لإجراء تعديلات حول تغطيتها بما ينافي قواعد المهنة.

الى ذلك اخضعت نيابة أمن الدولة يوم الثلاثاء صحفيين للتحقيق، كما استدعت آخرين للمثول أمامها إثر تدوين جهاز الأمن بلاغات ضدهم في أعقاب تدوينهم منشورات تؤيد وتناصر الحراك الشعبى المطالب بتنحي الرئيس البشير.

ومثلت شمائل النور ورشان أوشي الصحفيتان بصحيفة التيار أمام النيابة بعد تلقيهما أمرا بالحضور للتحقيق في بلاغ الشاكي فيه جهاز الأمن، وافرج عنهما بالضمان بعد انتهاء التحقيق.



وتركز التحقيق حول مع شمائل على منشورات دونتها على صفحتها في الفيس بوك أيدت خلالها الحراك الشعبى وانتقادات للرئيس ومدير جهاز الأمن بشأن التعامل العنيف مع المتظاهرين. ووقف ذلك ستواجه شمائل اتهامات تتعلق بالإزعاج وإشانة سمعة شخصيات اعتبارية والادلاء بمعلومات كاذبة.

كما استجوبت النيابة رشان أوشي بالضمان بعد الاستجواب في 3 بلاغات منها التحريض، و الخروج في تظاهرات، و بلاغ اخر متعلق بجرائم المعلومات.



ولايزال الصحفيون إيمان عثمان وعلى الدالي وعادل إبراهيم كلر وعقيل أحمد ناعم وكمال كرار وعمر جمعة وقرشي عوض واسماعيل عبدالمجيد وامين سنادة وطارق على وسيد احمد ابراهيم ومصعب محمد على ومحمد بابكر وإسماعيل بلال من قناة الشمالية رهن الاعتقال لدي جهاز الامن.

وحكم بالسجن 3 أشهر، على الصحافي آدم مهدي بموجب قانون الطوارئ ورحل لسجن شالا بنيالا لقضاء فترة العقوبة.

وكان الاعلام الخارجي سحب الشهر الماضي بتوجيه من جهاز الأمن تراخيص مزاولة المهنة عن مراسل قناة العربية سعد الدين حسن ومراسل وكالة الأناضول التركية بهرام عبد المنعم والمصور محمود حجاج، ورفض في نفس الوقت تجديد تراخيص مُراسليْ قناة الجزيرة أسامة سيد أحمد وأحمد الرهيد والمصور بدوي بشير