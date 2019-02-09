منظمتان وطنية وأممية توزعان صوامع لحفظ الحبوب ببعض مخميات النازحين

وزعت منظمة صحارى الوطنية العاملة في المجال الإنسانى بولاية شمال دارفور بالتعاون مع منظمة برنامج الغذاء العالمي اليوم بمخيمي العباسي (أ) و(ب) للنازحين المزارعين بمحلية مليط، 280 صومعة لتخزين وحفظ الحبوب الغذائية بانواعها المختلفة للمزارعين.



واكد مدير منظمة صحاري الوطنية بالولاية، إبراهيم سليمان أبكر، أن مشروع توزيع صوامع لتخزين وحفظ الحبوب الغذائية يجيء في إطار تنفيذ استراتيجية منظمته وبرنامج الغذاء العالمي الرامية إلى المحافظة على الحبوب الغذائية، خاصة محاصيل خريف هذا العام والذي تميز بإنتاجية عالية من المحصولات الغذائية بجانب العمل على تحقيق الأمن الغذائي.

وقال أبكر في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إن تجربة توزيع مواعين وصوامع لتخزين كل أنواع الحبوب الغذائية والمحصولات للمزارعين بمخيمات النازحين بجانب مناطق العودة الطوعية بريفي مليط تجربة وليدة وجديدة ولأول مرة يتم تطبيقها بشمال دارفور.

وأشار إلى أهمية الصوامع في تقليل الفاقد من المحصولات الغذائية أثناء الحصاد، بالإضافة إلى تحملها للمتغيرات المناخية والبيئية ومقاومتها للآفات، معلنا عن توزيع كميات أخرى من الصوامع يبلغ عددها (1180) صومعة يتم ترحيلها وتوزيعها مباشرة من مخازن برنامج الغذاء العالمي إلى مجالس قرى ريفي مليط والبالغ عددها تسعة مجالس.

وكشف أبكر عن تنظيم دورات تدريبية للمزارعين تسبق عمليات توزيع الصوامع.

واستعرض الأنشطة التي نفذتها المنظمة في الفترة الماضية شملت تقديم التغذية الإضافية للأطفال المصابين بسوء التغذية بجانب العمل في مجال التغيير المناخي وتدريب المجتمعات المحلية في مجال بناء السلام الاجتماعي.