إجتماع مفصلي بالبرلمان للنظر في اعادة الدراسة بالجامعات

تطرح لجنة التربية والتعليم بالبرلمان غداً الاحد، إجتماعاً مع الجهات المختصة للاتفاق حول الطريقة المثلى لمواصلة الدراسة في الجامعات الحكومية والتي تم إغلاقها منتصف ديسمبر الماضي بسبب تصاعد الاحتجاجات الشعبية بالبلاد.

وذكرت نائب رئيس اللجنة ست الجيل إبراهيم، فيتصريحات صحفية، ان اللجنة ستعقد اجتماعًا بغية الوصول لحل لمواصلة العام الدراسي وفتح الجامعات لتلافي تضرر الطلاب من استمرار إغلاقها.

وأشارت ست الجيل إبراهيم بان لجنتها ستجلس بعدها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في القضية وحثها على ضرورة إيجاد حل يقي الطلاب استمرار إغلاق الجامعات لفترة أطول والتعجيل بفتحها.

وكانت وزارة التعليم العالي قد منحت الجامعات الخاصة حق اعادة الدراسة تدريجياً علي ان يتم التشاور حول فتح الجامعات الحكومية.

يُشار الي ان عدد من الجامعات الخاصة قد اغلقت ابوابها امام طلابها بعد ان شهدت مظاهرات واحتجاجات طلابية حيث سقط طالب الطب بكلية الرازي محجوب التاج محجوب شهيداً خلال احدي التظاهرات.