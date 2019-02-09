اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال ساعات



كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام السوداني، مأمون إبراهيم، اليوم (السبت) عن اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال الساعات المقبلة. كشف وزير الدولة بوزارة الإعلام السوداني، مأمون إبراهيم، اليوم (السبت) عن اطلاق سراح الصحفيين المعتقلين خلال الساعات المقبلة. وكان الرئيس السوداني ، عمر البشير قد وجه الأربعاء الماضي السلطات الامنية بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن. ولاتزال السلطات الامنية تعتقل ١٣ صحافيا لقرابة ٣ أسابيع، خلال تغطيتهم للاحتجاجات في السودان.



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