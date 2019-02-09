الخرطوم تستضيف مؤتمراً إستثنائياً لبرلمانات الإيقاد نهاية الشهر

تستضيف الخرطوم خلال الفترة من 27-28 من فبراير الحالي، المؤتمر الإستثنائي لإتحاد برلمانات دول الإيقاد، و اطلع رئيس الهيئة التشريعية القومية رئيس المجلس الوطني بروفيسور ابراهيم احمد عمر علي الإستعدادات الجارية لإنعقاد المؤتمر.

وقدم الأمين العام لإتحاد برلمانات دول الإيقاد السفير محمد آدم، تنويراً لمسارات المؤتمر الإستثنائي، مؤمّناً على جدول الأعمال المقدم.

من جهة أخرى ناقش الإجتماع برئاسة رئيس دائرة الإيقاد بالمجلس الوطني المهندس يوسف لِبس- ناقش المشاكل والعقبات التي تعترض عمل الإتحاد.

وتطرق الأمين العام للإتحاد العقبات التي تعوق العمل والمتمثلة في عدم سداد الدول الأعضاء لإشتراكاتها السنوية.

وأكد أهمية الإجتماع بالخرطوم والذي يضم جميع الدول الأعضاء لمناقشة كيفية سداد الإشتراكات ووضع خطة خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الخدمات لشعوب الدول الأعضاء، مشيراًالى الخدمات التي يقدمها الإتحاد.