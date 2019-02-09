وقدم الأمين العام لإتحاد برلمانات دول الإيقاد السفير محمد آدم، تنويراً لمسارات المؤتمر الإستثنائي، مؤمّناً على جدول الأعمال المقدم.
من جهة أخرى ناقش الإجتماع برئاسة رئيس دائرة الإيقاد بالمجلس الوطني المهندس يوسف لِبس- ناقش المشاكل والعقبات التي تعترض عمل الإتحاد.
وتطرق الأمين العام للإتحاد العقبات التي تعوق العمل والمتمثلة في عدم سداد الدول الأعضاء لإشتراكاتها السنوية.وأكد أهمية الإجتماع بالخرطوم والذي يضم جميع الدول الأعضاء لمناقشة كيفية سداد الإشتراكات ووضع خطة خلال الفترة المقبلة للمساهمة في الخدمات لشعوب الدول الأعضاء، مشيراًالى الخدمات التي يقدمها الإتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الخرطوم تستضيف مؤتمراً إستثنائياً لبرلمانات الإيقاد نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.