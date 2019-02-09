الوطني يدعو لإنعاش خزينة الدولة من عائدات الزراعة

ولفت الخضر في لقاء تنويري نظمته الأمانة الاقتصادية بقطاع العاملين لمنسوبيها في قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني،لأهمية وحدة الصف والكلمة من أجل تحقيق الغايات التي يرجوها الجميع.
وأكد اهتمامه الحزب بتطوير قطاع الإنتاح الزراعي والحيواني في إطار معالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وقال أمين الأمانة الاقتصادية د. عبده داؤود إن الإنتاح الزراعي والحيواني يعتبر مدخلا مثاليا لإنعاش و معالجة المشكلات الاقتصادية ويعود بالنفع على المواطنين والمنتجين على حد سواء.وأشار داؤود إلى أن اللقاء يأتي في إطار الجهود التي يبذلها الحزب لتنوير منسوبي القطاع بمجريات الأحداث في الراهن السياسي واستنفار العضوية لمشروعات البناء والنهضة التي يسعى الحزب لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.
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