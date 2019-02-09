تنفيذ مشروعات لحصاد المياه بشمال دارفور

شرعت وحدة تنفيذ السدود في تنفيذ مشروعات حصاد المياه لبرنامج العودة بولاية شمال دارفور، وأوضح مدير الإدارة العامة لحصاد المياه بوحدة تنفيذ السدود، المهندس عمار علي أن المشروعات تتضمن تأهيل سد (أبو جداد، ورهد أم قديت). ولفت إلى وصول الآليات لتنفيذ سد (بوبا) واستكمال الترتيبات لبدء العمل في سدود ( هلالية، ودامرة الشيخ، وترفو جرى). وأشار مواصلة العمل في الحفائر والآبار الجوفية في مختلف محليات الولاية، وقال إن كافة هذه المشروعات ستكون جاهزة للتخزين في فصل الخريف القادم.

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