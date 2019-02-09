بركة: النيل الابيض مؤهلة لإنتاج محاصيل زراعية

أكد والي النيل الأبيض، الدكتور أبو القاسم الأمين بركة، أن الولاية مؤهلة لإنتاج محاصيل زراعية واعدة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والفائدة المجزية للمستثمرين والمنتجين.

وامتدح بركة لدى مشاركته في يوم الحقل الذي أقامته محطة البحوث الزراعية، الدور الذي تبذله محطة البحوث الزراعية في تنويع التركيبة المحصولية وتحسين إنتاجية المحاصيل.

وأكد اهتمام حكومة الولاية باستغلال الموارد الزراعية التي تتمتع بها الولاية.

من جهته أعلن وزير الإنتاج صديق عبد القادر المرير، عن قيام فرع لمحطة البحوث الزراعية بمنطقة نعيمة بمحلية القطينة، وقال إن هذا الموسم تمت فيه زراعة ٧٥ ألف فدان بمحصول القمح، وتوقع المرير إنتاجية تتراوح ما بين ٢٠ - ٢٧ جوال للفدان الواحد.



وبدوره أوضح المدير العام لهيئة البحوث الزراعية، الدكتور أبوبكر إبراهيم، أن التجارب تهدف لاعتماد بعض الأصناف من المحاصيل الزراعية المستهدفة للدخول في التركيبة المحصولية وتعويض الفاقد من خصوبة التربة بزراعة بعض المحاصيل البقولية.