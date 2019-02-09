بركة: النيل الابيض مؤهلة لإنتاج محاصيل زراعية

وامتدح بركة لدى مشاركته في يوم الحقل الذي أقامته محطة البحوث الزراعية، الدور الذي تبذله محطة البحوث الزراعية في تنويع التركيبة المحصولية وتحسين إنتاجية المحاصيل.
وأكد اهتمام حكومة الولاية باستغلال الموارد الزراعية التي تتمتع بها الولاية.
من جهته أعلن وزير الإنتاج صديق عبد القادر المرير، عن قيام فرع لمحطة البحوث الزراعية بمنطقة نعيمة بمحلية القطينة، وقال إن هذا الموسم تمت فيه زراعة ٧٥ ألف فدان بمحصول القمح، وتوقع المرير إنتاجية تتراوح ما بين ٢٠ - ٢٧ جوال للفدان الواحد.
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