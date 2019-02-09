كسلا تشرع في حصر التعديات على الأراضي الزراعية

رأس المدير العام للزراعة (المكلف) ولاية كسلا، علي محمد، اجتماع لجنة حصر التعديات على الأراضي الزراعية بالولاية، وتم خلال الاجتماع استعراض تكاليف الاجتماع السابق من حيث وضع قواعد ثابتة لإجراءات تغير الغرض من الزراعي إلى سكني واستثماري خاصة في ظل تفتيت الحيازات بغرض تكرار التوريث.

كما أشار الاجتماع الي جفاف الآبار وتراجع مناسيب المياه الجوفية وفقدان خصوبة الأراضي، متطرقين إلى أهمية التقيد بإبراز المستندات اللازمة لتأكيد ذلك بالإضافة إلى معالجة المخالفات القائمة وآلية حصرها ومواجهتها بالإجراءات القانونية.

وأشار المدير العام إلى أن اللجنة تسعى إلى المحافظة على المساحات الزراعية المنتجة مع مراعاة الوضع القائم وتقنينه وفقاً للضوابط ومحاصرة استمرار التعديات من خلال تفعيل القوانين والعمل على إيجاد بدائل لزيادة الرقعة الزراعية.