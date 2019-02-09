"306" شركة تشارك في المعرض التجاري بالجزيرة

أكملت اللجنه العليا لمعرض الجزيرة للسياحة والتسوق ترتيباتها لإنطلاقة النسخه الرابعة من المعرض التجاري في 9 - 22 فبراير الجاري في مساحة 32 ألف متر مربع بمشاركة 306 من الشراكات الكبرى العاملة موزعة على 6 ألاف دكان عبر 7 صالات عرض.

وأعلن رئيس لجنة المعارض التجارية حافظ ميرغني، أن المعرض يستهدف في هذه النسخة تقديم خدمات ضرورية ومهمة للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك لتعزيز جهود الدولة الرامية لتخفيف أعباء المعيشة والإهتمام بمعاش الناس.

ولفت ميرغني إلى أن المعرض وفر فرص عمل جديدة لعدد 1036 شاب وشابة إضافة لتحريك قطاع السكن وأشار لمشاركة عشر شركات من مجموعة جياد الصناعية إضافة لمجموعة شركة سور العالميه ومجموعة دال الغذائية والزراعية ومجموعة معاوية البرير.

ولفت لمشاركة إتحاد عمال السودان عبر 25 من شركاته المتخصصه في مختلف المجالات وبنك العمال وذلك لتقديم خدمات للعاملين والمواطنين بالولاية بتمليك وسائل الإنتاج بالتنسيق مع البنوك المشاركة في المعرض وبنك السودان المركزي لتقديم خدمات البيع الإلكتروني لترسيخ ثقافة البيع الإلكتروني لمواكبة متطلبات العصر.

وكشف ميرغني أن 60٪ مع العارضين من خارج الولاية وإنه تم إعداد خطة متكاملة لتأمين المعرض وبأحدث الطرق.