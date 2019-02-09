تقانات جديدة لمناطق انتاح الصمغ العربي بشمال كردفان

أوصت ورشة فرص وخيارات التكيف مع متغيرات المناخ في حزام الصمغ العربي، بإدخال تقانات جديدة وتوفير الخدمات في مناطق الإنتاج بالإضافة إلى تفعيل دور جمعيات منتجي الصمغ العربي وربطها بالتمويل وتفعيل التشريعات والقوانين الداعمة للمحافظة على الغابات.

كما اوصت الورشة التي نظمها برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات في ختام اعمالها بضرورة الاهتمام بتعمير حزام الصمغ العربي بالولايات.

وأشار مدير غابات شمال كردفان، المهندس محمدين بابكر، إلى تكوين لجنة فنية بالولاية تختص باستزراع الهشاب بمناطق الولاية.

وأوضح أن مساحة حزام الصمغ العربي بالولاية تقدر بـ 12 مليون فدان، متطرقا إلى الاستراتيجية في تعمير حزام الصمع العربي شمال كردفان التي تستهدف إعمار 7 ملايين فدان.

وأوضح المهندس مسعود محمد مسعود منسق مشروع إعادة حزام الصمغ العربي بشمال كردفان أن مشروع الحزام من أهم مشروعات التنمية المستدامة بالولاية بدأ في 2016.

وأبان أن المشروع اختار محليتي شيكان وأم دم حاج أحمد لتنفيذ التجربة الأولى، وتوقع أن تزيد التغطية الشجرية ومكافحة التصحر وزيادة الإنتاج.

وأكد أن متوسط إنتاج موسم هذا العام 34 ألف طن بالولاية من محصول الصمغ العربي، ودعا إلى ضرورة تكوين وتسجيل الجمعيات للاستفادة من خدمات التمويل والتقانات الحديثة.