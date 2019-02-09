لاعب النجم الساحلي التونسي المساكني: نفضل مواجهة المولودية والمريخ مرعب

قال لاعب وسط النجم الساحلي إيهاب المساكني، إن ناديه يفضل ملاقاة المولودية الجزائري في الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.

وأضاف المساكني في تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام الرجاء المغربي مساء الأمس، إلى أن تأهلهم إلى الدور نصف النهائي، شيء محفز ويدفع بهم إلى الأمام.

وأضاف المساكني أنه يفضل ملاقاة المولودية في الدور القادم من البطولة العربية لعدة أسباب على راسها أن أسلوب اللعب بين الفريقين قريب، عطفاً على أن المسافة بين تونس والجزائر قريبة.

وأشار المساكني إلى أن المريخ نادٍ قوي، ويملك أسلوب لعب جيد وبالتالي فإن تخطيه صعب ولا بد من الاستعداد الجيد له حال ملاقاته ولذلك فإنه يفضل نادي المولودية نظرا للتقارب بين الناديين.

وينتظر نادي النجم الساحلي التونسي، الفائز من مواجهة المريخ والمولودية الجزائري التي ستجري في السادس عشر من الشهر الجاري لمقابلته في الدور نصف النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال.