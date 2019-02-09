كبر يسلم الرئيس الرواندي رسالة خطية من البشير

كيغالي: وكالات

سلم نائب الرئيس عثمان محمد يوسف كبر، الرئيس الرواندي بول كاغامي، أمس، رسالة خطية من الرئيس عمر البشير تتصل بالعلاقات الثنائية بين الدولتين الشقيقتين.

وأكد كبر خلال لقائه بالرئيس كاغامي بالعاصمة كيغالي عمق ومتانة العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، واطلع الرئيس الرواندي على الجهود التي يبذلها السودان لوضع حد للنزاعات ومعالجة كل القضايا بين الفرقاء في دول الجوار والمنطقة الإفريقية خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه امتدح الرئيس بول كاغامي، جهود السودان لإحلال السلام بجنوب السودان والاتفاقية التي جرى توقيعها بين فرقاء دولة إفريقيا الوسطى والتي استضافتها الخرطوم، مؤكداً متابعته لكل الأحداث الجارية بدول القارة.

ووصف علاقات بلاده والسودان بأنها تاريخية ومتجذرة، وعبَّر عن رغبة بلاده في تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، مؤكداً دعم ومساندة رواندا للسودان في جميع المحافل الدولية، ورغبتها في تعزيز علاقات التعاون مع السودان.

وأوضح وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات بشارة جمعة أرور، في تصريح صحفي، أن لقاء نائب الرئيس والرئيس الرواندي بحث أوجه التعاون وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين، وقال إن الرئيس كاغامي رحب بالزيارة، وحمل نائب الرئيس رسالة للرئيس البشير عبر فيها عن شكره وتقديره له وللدور الإيجابي الذي ظل يؤديه في معالجة قضايا المنطقة.