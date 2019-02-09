مصرع (4) أطفال وإصابة (2) حرقاً بالعاصمة

الخرطوم: محمد أزهري

لقي “4” أطفال مصرعهم وأصيب اثنان آخران جراء حريق التهم منازلهم بالسوق المحلي بالخرطوم ومنطقة الفتيحاب بأم درمان أمس وأمس الأول.

ونقل مصدر لـ(السوداني) أن ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر إلى 5 سنوات فارقوا الحياة جراء حريق كثيف التهم مأواهم “راكوبة” بالسوق المحلي الخرطوم بسبب “شمعة”، مشيراً إلى تفحم جثامينهم تماماً.

في السياق، قال مصدر آخر، إن حريقاً اندلع داخل منزل بمنطقة الفتيحاب جنوبي أم درمان وأسفر عن مصرع طفل وإصابة اثنين من أشقائه، مبيناً أن أعمارهم تتراوح بين( 2ــ 6) سنوات.

وأكدت المصادر أن الشرطة تولت التحقيق في الحادثتين ودونت بلاغات جنائية وأحالت جثامين الضحايا إلى مشرحتَي بشائر وأم درمان، كما قامت بإسعاف المصابين. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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