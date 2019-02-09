الأطفال مجهولي الأبوين وأخرها العثور على مولود بالقرب من مباني صحيفة شهيرة

تفشت ظاهرة الأطفال مجهولي الأبوين بالعاصمة الخرطوم في الآونة الأخيرة، حيث كثرت بلاغات العثور على الأطفال حديثي الولادة في الشارع العام بأقسام الشرطة ودار المايقوما الذي أقر بأن الدار تستقبل يومياً طفلاً أو إثنين .
وهو الأمر الذي أدى إلى موجة سخط عارمة في دار المايقوما الذي استقبل طفلاً عثر عليه جوار مبنى صحيفة وسط العاصمة الخرطوم، وأكد شاهد عيان أن الطفل كان يصرخ وهو داخل (كرتونة)، وفور العثور عليه بعد سماع صوته تم إسعافه سريعاً لأقرب مستشفى للاطمئنان على صحته أولاً .
وأوضح شهود عيان وبحسب صحيفة الدار، أن الطفل تم تحويله لدار المايقوما بعد الاطمئنان على صحته، وإن بعض من شهود العيان أطلقوا عليه أسم (ناظم)، هذا وأبدى بعض من الصحفيين استياءهم من الحادثة التي قالو عنها أنها تكررت في الفترة الأخيرة خاصة أمام المساجد ومباني الصحف والأماكن العامة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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