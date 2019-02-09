وسط تساؤلات.. “محمد بشير الدولي” يلغي حفل (عيد الحب)

قام الفنان الشاب محمد بشير الدولي بإلغاء حفله المزمع قيامه في عيد الحب القادم الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، وأبلغ الدولي الشركة المنظمة اعتذاره رسمياً عن الحفل دون أن يذكر أسباباً واضحة خلف ذلك الإلغاء المفاجئ.

من جانبهم عبر عدد كبير من معجبي الفنان الشاب عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، عن استياءهم الشديد من ذلك القرار المفاجئ، بينما أكد آخرون أن قرار الدولي ربما جاء نسبة للأوضاع التي تشهدها البلاد.

وذكر آخرون أن السبب الحقيقي خلف إلغاء الحفل هو إتفاق الفنان الشاب مع إحدى الجاليات السودانية لإحياء حفل لهم في ذات التاريخ بإحدى الدول الخليجية، بالمقابل، لم يتم الاعلان حتى الآن عن حفلات عيد الحب كما جرت العادة خلال السنوات الماضية، حيث لم يحسم عدد كبير من الفنانين الشباب موقفهم من المشاركة أو عدمها.

وذلك ما أكدته مصادر خرطوم ستار والتي أشارت إلى أن هناك حالة تخوف عام للفنانين الشباب من الظهور في المسارح الجماهيرية وذلك بسبب الأوضاع العامة بالبلاد.

ويعتبر محمد بشير أحد الفنانين الشباب أصحاب الحضور الطاغ والشعبية الجارفة خصوصاً لدى طلاب الجامعات، وهو ماجعله مؤخراً الخيار الأول لكل شركات تنظيم الحفلات والتي ظلت تتسابق للتعاقد معه من أجل إحياء حفلاتها.

هذا وقد بدأ بشير الغناء منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن نجمه بزغ بصورة واضحة خلال العامين الماضيين، بينما وصل للقمة عقب النجاح الكبير لأغنيته (الجدي) والتي حققت نسبة مشاهدة عالية جداً في يوتيوب تخطت حاجز المليون، وتعتبر والدته الفنانة الكبيرة حنان بلوبلو الداعم الرئيسي له في مشواره الفني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)