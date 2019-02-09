حزب يطالب بحل جهاز الأمن وتأجيل الانتخابات

طالب الأمين السياسي لحزب التحرير والعدالة القومي عيسى مصطفى الحكومة بجل جهاز الأمن والمخابرات الوطني .
ودعا عيسى إلى الإبقاء على الأمن الخارجي فقط، وحل الجهاز حال ثبوت تورط منسوبيه في مقتل معلم “خشم القربة” أحمد الخير تعذيباً، وإقالة مدير شرطة ولاية كسلا وإخضاعه للمحاسبة .
وقال عيسى أمس الجمعة، إن مقتل المعلم أحمد الخير تم بصورة وحوشية وغير أخلاقية، ويعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان والقوانين والمواثيق المحلية والدولية .
وأطلق في ذات الأثناء تحذيراً من فقدان ثقة المواطنين في القوات المسلحة والطب الشرعي جراء تضارب التصريحات، وطالب عيسى بضرورة تأجيل الانتخابات لجهة أن الظروف الحالية لا يمكن أن تقام فيها انتخابات .
وأشار وبحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن الانتخابات تتطلب تهيئة المناخ السياسي وتحقيق السلام فضلاً عن معالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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