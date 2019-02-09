بنك شهير يتلاعب في حساب عميل بالدولار

كشف رئيس الإدارة القانونية بمستشفي مدينة البراحة الطبية ، د. الطيب عبد الجليل حسين ، عن حدوث عملية تلاعب وخصم تم من حساب المستشفى ، من قبل بنك شهير بمبلغ قدره “23659” دولار من غير علم أو طلب بالسحب .
وقال عبد الجليل بحسب صحيفة آخرلحظة أمس الجمعة ، إن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بالبنك المركزي أفادتهم أن هنالك خصماً تم من حساب الشاكي ” المستشفى” لدى البنك بنفس المبلغ المذكور أعلاه ، والتي اعتبرها المركزي خيانة أمانة حسب القانون الجنائي لسنة 1999 .
وأشار الطيب بحسب صحيفة آخرلحظة إلى أن نيابة مخالفات الجهاز المصرفي ، أمرت بتقييد دعوى جنائية ضد النبك تحت المادة 2/ 177 بجانب القبض على مدير البنك لأغراض التحري .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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