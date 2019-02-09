“الخرطوم”: لا زيادة في تعرفة المياه والإمداد سيستمر خلال الصيف

تعهد وزير البنى التحتية والمواصلات بولاية الخرطوم خالد محمد خير باستمرار الإمداد المائي بالولاية خلال فصل الصيف .

وقال إن تعرفة المياه لا تغطي تكلفة التشغيل، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود أي اتجاه لزيادتها في الحالي، وأكد خالد أمس، أن وزارته لم تجر دراسة لزيادة التعرفة، مشيراً إلى أن زيادة التعرفة يجيزها المجلس التشريعي بعد تقديم أسباب مقنعة من الوزارة .

وشدد خالد على أن قيمة الفاتورة الثابتة تشجع على إهدار المياه في المواقع السكنية، مشيراً إلى عقد اجتماع مع رئيس الوزراء وجهات أخرى لدعم مشاريع المياه .

وشكا خالد من ارتفاع تكلفة استيراد مواد تنقية المياه من الخارج، مؤكداً أنه لن يتم جلب مواد تنقية غير مطابقة للمواصفات، وقال إن استيرادها يتم عبر بنك السودان ووزارة المالية الاتحادية .

مشدداً وبحسب صحيفة السوداني، على أن الأمر مضبوط بمعامل وزارة المالية وهي التي تجيز دخول تلك المواد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)