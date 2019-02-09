بالصور غزة تشيّع أطفالها الشهداء

شيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم السبت، جثماني شهيدين قتلا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن استشهاد الطفل حسن إياد شلبي (14 عامًا)، جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قناص إسرائيلي شرق خانيونس، والشهيد حمزة محمد اشتيوي (18 عامًا) برصاصة في الرقبة شرق مدينة غزة.

وانطلق جثمان تشييع الطفل شلبي من مجمع ناصر الطبي باتجاه منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يدفن بمقبرة الشهداء في خانيونس، فيما انطلق جثمان تشييع اشتيوي من مستشفى الشفاء باتجاه منزل عائلته في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، قبل أن يدفن في مقبرة الشهداء شرق غزة.

ورفع المشيعون في جنازات الشهداء العلم الفلسطيني ورايات الفصائل المختلفة، وسط ترديد شعارات تطالب غرفة العمليات المشتركة للمقاومة بالتحرك للرد على جرائم الاحتلال بحق المدنيين العزل.