خسارة للجنيه السوداني بالسوق الموازي مقابل العملات الأجنبية

خسر الجنيه السوداني قيمة إضافية مقابل صرف العملات الاجنبية خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم السبت وسط العاصمة الخرطوم في السوق الموازي لمتعاملين في السوق. وبلغ الدولار 65 جنيها مقابل 77.50 جنيها للتعاملات البنكية متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 09\02\2019م متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم السبت 09\02\2019م العملة الصرف مقابل الجنيه وفق لمتعاملين في السوق. الدولار الامريكي 65 جنيه الريال السعودي 17.25 جنيهاً الدرهم الاماراتي 19.39جنيها

الدرهم الاماراتي 19.39جنيها

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