حاتم يطمئن على صحة ابن "الحيشان التلاتة" .. تفاصيل

اطمأن مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد حاتم، على صحة الفنان القدير علي مهدي إثر الوعكة الصحية التي ألمّت به مُؤخّراً وزاره بغُرفة الشخصيات المُهمّة في الجناح الخاص بمستشفى أحمد قاسم بالخرطوم بحري.

وقدم حاتم أمنياته للسفير علي مهدي بدوام الشفاء بعد العملية الجراحية التي أُجريت له وكُلِّلت بالنجاح، ونقل له تحايا ودعوات كل العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بدوام الصحة والعافية، دَاعياً الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل ليُواصل أعماله الفنية الكبيرة في مجالات الفنون المُوسيقية والدرامية ويكمل مسيرة الإنجازات التي يُحقِّقها باسم السودان في مجال المسرح داخل وخارج السودان.

من جانبه، عبّر علي مهدي، عن سعادته بالزيارة شاكراً محمد حاتم، مُتمنياً له وللعاملين بالهيئة التوفيق خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أنّه ابن “الحيشان التلاتة” وقضى أجمل الأوقات في الإذاعة والتلفزيون والمسرح.

هذا وقد أجرى رئيس اتحاد المهن التمثيلية والموسيقية الفنان علي مهدي نوري عملية جراحية لتوسعة الشرايين بمستشفى أحمد قاسم بمدينة بحرى الجمعة الماضية.

وسجل رئيس الجمهورية عمر البشير ووزير الصحة بالخرطوم الدكتور مأمون وعدد من المسؤولين والدارميين زيارات الي نوري في مشفاه، بعد تعرضه لـ (جلطة).