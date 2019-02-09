مسؤل حكومي: علينا شراء (خام الجنوب) لسد عجز الجازولين

عزت مديرة مصفاة الخرطوم للبترول المهندسة، منيرة محمود، الأزمة في الجازولين إلى عدم توفر النقد الأجنبي، وطالبت أن يتم اتفاق مع حكومة الجنوب لشراء خام من بترولها بواقع (5) آلاف برميل يوميًا لسد العجز في الجازولين.

وقالت منيرة إن إنتاج المصفاة يغطي”90%” من احتياجات البلاد من البنزين، فيما يغطي”60%” من إنتاج البلاد من الجازولين.

وأشارت إلى أن العجز في الجازولين تتم تغطيته من الخارج بواقع ثلاث ناقلات كل ناقلة تحمل”40″ ألف طن شهريًا.

أعلنت منيرة في تصريحات اليوم السبت، أن المصفاة تعمل بطاقتها القصوى عقب اكتمال الصيانة التي جرت لها في يونيو الماضي.