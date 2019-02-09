مختصون يكشفون: كيف تنتهي تظاهرات السودان؟ (تقرير)

الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن يعتمد عليها النظام السوداني في مواجهة التظاهرات التي إندلعت ضده الأسابيع الماضية، وذلك وفق أراء مختصون.

ويتظاهر طلبة ونشطاء ومحتجون آخرون بشكل شبه يومي في كل أنحاء السودان منذ 19 ديسمبر الماضي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية ومطالبين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاما.

اعتبر مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، مصطفى عثمان إسماعيل أن الاحتجاجات الجارية في السودان "مبررة"، محذرا في الوقت ذاته مما اعتبره "خطا أحمر" قد يؤدي تجاوزه إلى تخريب البلاد.

وقال إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية إن "الاحتجاجات التي حدثت في السودان في الفترة الأخيرة مبررة لأنها ضد أوضاع اقتصادية سيئة".

ولفت إلى وجود "ارتفاع الأسعار وغلاء فاحش وندرة في المواد الغذائية وبطالة وسط عدد كبير من الشباب، لذلك كان من الطبيعي أن يخرج الشباب ويعبروا عن رفضهم".

لكن في الوقت ذاته، اعتبر إسماعيل أن تعامل الحكومة السودانية مع الاحتجاجات كان "جيدا"، قائلا:"الجيد أن الحكومة اعترفت بذلك ولم تكابر على الاحتجاجات وأدركت أنه لابد من معالجة أسبابها".

وعبر إسماعيل عن اعتقاده بأنه يتعين على الحكومة الدخول في حوار مع الشباب، لأن قطاعا كبيرا منه "غير مسيس"، "لذلك فإنه إذا مضت الحكومة في طرح حوارات مع الشباب والاستماع إلى مطالبهم وتلبيتها، "فأعتقد أن الأمور ستكون بخير".

وحذر المسؤول السوداني مما اعتبره "خطا أحمر"، وهو "الذهاب في طريق الخراب مثلما حدث في تجارب ما يسمى بالربيع العربي".

وقال إن الانتخابات الرئاسية ستجري العام المقبل "وإذا رأى الشباب أن الحكومة الحالية لا تلبي طموحاته.. يستطيعون تغييرها عبر الانتخابات.. المهم لا يتم تدمير البلد"، وأضاف: "يمكن أن تتغير الحكومة أو تستمر.. لكن المهم استقرار البلد".

و أكد عضو الهيئة القيادية بحزب المؤتمر الشعبي، محمد الأمين خليفة، نائب رئيس مجلس الولايات، تمسك حزبه بالحوار الوطني والمحافظة على وحدة البلاد وحكومة الوفاق الوطني، قائلاً “لن نترك السفينة تغرق لأنها إذا غرقت سنغرق جميعاً”.

وأضاف خليفة في لقاء الفعاليات السياسية والمجتمعية الذي نظمه حزبه بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان، إن حزبه أنشأ غرفة دائمة لمتابعة الأوضاع بكل البلاد، وإن تطورات الأحداث جعلت الحزب يتحرك في كافة الولايات. وقال إن الشعبي هو المؤسس للإنقاذ تخطيطاً وتنفيذاً، وأكد التمسك بحكومة الوفاق الوطني والمحافظة على وحدة البلاد، قائلاً” لن نترك السفينة تغرق لأنها إذا غرقت سنغرق جميعاً”.

وأوضح أن الشعبي يسعى للانتقال بالبلاد إلى الشرعية الدستورية الدائمة ليكون السودان أحسن الدول سياسة واقتصاداً وثقافة وفنوناً. وأضاف قائلاً إن “الواجب على كل إنسان، العمل على خروج البلاد من هذه الأزمة”.

وقال إن حزبه لم يتمكن من إسقاط النظام بالقوة رغم تحالفه مع عدد من القوى السياسية اليسارية واليمينية وبعض الحركات المسلحة، لذا اتجه إلى أهدى السبل في الانتقال السلمي للسلطة واتخاذ الحوار طريقاً ومنهجاً.” وأوضح أن الحوار الوطني وضع خارطة طريق واضحة المعالم لكل من يريد حكم السودان في المستقبل.

وانتقد عضو الهيئة القيادية بحزب المؤتمر الشعبي نسبة التنفيذ لمخرجات الحوار الوطني الذي أصدر 994 توصية، كان الوفاق فيها بنسبة 98% من المشاركين في اللجان المختلفة.

وجدّد السعي بالمضي قدماً في تنفيذ مخرجات الحوار كاملة وإنشاء المجلس الأعلى للسلام بكل هيكله التنظيمي ووصفه الوظيفي، لمناقشة قضايا السلام والإدارة الأهلية وقضية أبيي والمنطقتين وعملية جمع السلاح والتفاوض مع الطرف الآخر.

وحول الأوضاع الراهنة بالبلاد، قال إن القضايا الكبيرة والأزمات لا تنجلي أوتحل بالحيل والمشروعات الصغيرة، مبيناً أن علاج مشاكل السودان يحتاج إلى كل شعبه وأبنائه.