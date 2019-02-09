خاتم الفضة للرجال.. يجلب السعادة ويمنع الحظ العاثر.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

إزدحام ملحوظ يشهده مجمع الذهب بالخرطوم ، من قبل فتيات ونساء ولكن ليس بغرض شراء الذهب الذي يعتبر عشقهن الأول ، فهن يتزاحمن في المحلات المختصصة في بيع خاتم الفضة الرجالي ، وحتى نتعرف على السر وراء هذا الإقبال التقت بالبائع أيمن الذي يلغب بأيمن ” سيلفر” وسألناه فكانت هذه إفاداته : في البداية ياأستاذة هناك معتقد سائد لدى الكثيرين بأن خاتم الفضة يجلب السعادة ويمنع ” النحس” ، ويقوم تلخاتم بإزاحة الشر الذي يكون قادماً للرجل ، ومن هنا كان الإقبال عليه منذ القدم لكن الإقبال والازدحام هذه الأيام يرجع لاقتراب موعد عيد الحب الذي يصادف الرابع عشر من فبراير من كل عام .

أو كما يسمونه عيد العشاق ، وواصل أيمن حديثه بحسب صحيفة آخر لحظة بأن خاتم الفضة يعتبر أحد أبرز الهدايا التي تقدمها الفتاة أو السيدة سواء كان لحبيبها أو زوجها ، لذلك فإننا نحرص على توفير شكيلات جديدة مع بداية العام .

وأشار إلى أن أسعار الخواتم تبدأ من ثلاثمائة وخمسين وتصل إلى ألف خمسمائة جنيه حسب نوع الفضة ، فهناك فضة إيطالية وتركية ومصرية وسودانية .

وأوضخ أن هناك شباباً ورجالاً يحرصون على شراء خاتم الفضة من حين لآخر خاصة من العاملين في القوات النظامية ويستخدمون السلاح ، حيث يقال إن السلاح معه شيطان والفضة تمنع أي مكروه قد يصيب مستخدم السلاح ، وكذلك الذين يذهبون إلى مناطق التعدين ويتعاملون مع الصاغة هنا في المجمع يحرصون على لبس خاتم الفضة أثناء ذهابهم وأيضاً سائقي المركبات الكبيرة والبصات السفرية كل هؤلاء يحرصون على لبس الفضة لما ذكرته لك سابقاً من وجود هذا المعتقد والإيمان به من قبل الكثيرين .

موضحاً أن هناك من يكتفون الدبلة فقط ،وهناك من يلبسون معها خاتماً أيضاً،وعندما نظرنا إلى يديه وأيدى الموجودين معه بالمحل ، كانت خواتم الفضة تزينها وتأخذ حيزاُ فقال ضاحكاً نعم ياأستاذة نحن أيضاً نؤمن بهذا الأمر ،فودعناه وتركناه برفقة بعض الفتيات اللائي كن يتشارون في شراء خاتم الفضة لتقديمه كهدية كمايبدو .