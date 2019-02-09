الملاريا تداهم نجمي المريخ التش والجس

شهاب محمد - الخرطوم - المريخ الخليج 365 : داهم مرض الملاريا ثنائي المريخ أحمد حامد التش إلى جانب المدافع محمد حماد الشهير بالجس.

وقال مدير الكرة بالمريخ أكرم خيري، إن اللاعبين تعرضا إلى الإصابة بالملاريا.

وأضاف أن اللاعبين كانا ضمن حسابات الطاقم الفني بالنسبة لمباراة الموردة المرتقبة، لافتاً النظر إلى أن الإصابة بالملاريا عجلت بخروجهم من الحسابات.

وقطع أكرم خيري بأن وضع فريقه صعب، مشيراً إلى أن فقدان التش والجس مؤشر لإمكانية خسارة لاعبين آخرين في لقاء الموردة وهو الأمر الذي ينبغي التفكير والتحسب له.

وشدد أكرم خيري على أن الطلب الذي قرر المجلس تقديمه لاتحاد الكرة لتأجيل لقاء الموردة منطقي وينبغي أن يتم النظر إليه بعين الاعتبار والمسؤولية.

وأشار خيري إلى أنهم يترقبون موقف اتحاد الكرة لأجل إصدار قرار نهائي بشأن خارطة إعداد الفريق لموقعة المولودية.

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