“النفط” تتعهد بتوفير الجازولين للحصاد بـالولاية”الشمالية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت الولاية الشمالية التزام مؤسسة النفط بتوفير الكميات المطلوبة من الجازولين الخاص بالحصاد، في وقت كشفت فيه عن شراكات مع الشركات الخاصة لتوفير الوقود للموسم الزراعي.

وقال وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية عوض الخير عبد الرحمن لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إنه تم حصر آليات الحصاد، مشيراً إلى أنه تم البدء مع شركة الشمالية للمدخلات الزراعية لتوفير وتخزين الكميات المطلوبة من الجازولين، مطمئناً المزارعين أن العمل جارٍ لتوفير الجازولين للحصاد، متوقعاً إنتاجية عالية للموسم الشتوي الحالي.

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