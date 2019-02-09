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أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت  وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:-

العملة             شراء           بيع                 متوسط

الدولار         47.5000    47.7375       47.6188

الين الياباني       0.4322   0.4344   0.4333

الجنيه الاسترليني  61.433   61.7402 61.5866

الفرنك السويسري   47.3702 47.6071 47.4886

الدولار الكندي     35.8667 36.046   35.9564

كرونة السويدية    5.1596   5.1854   5.1725

الكرونة النرويجية  5.5572   5.585     5.5711

الكرون الدنماركي  7.2299   7.266     7.248

الدينار الكويتي155.4319    156.2091      155.8205

الريال السعودي    12.6667 12.73     12.6984

الدرهم الاماراتي    12.934   12.9987 12.9663

الريال القطري     13.0448 13.11     13.0774

الدينار البحريني   125.9613      126.5911      126.2762

ريال عماني       123.3766      123.9935      123.685

الوحدة النقدية لدول الكوميسا    64.5806 64.923   64.7518

الدولار الحسابي (مصر)       3.4306   3.4725   3.4515

اليورو       53.9667        54.2365            54.1016

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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