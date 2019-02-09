أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم السبت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت وفقاً لبنك السودان المركزي على النحو التالي:- العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4322 0.4344 0.4333 الجنيه الاسترليني 61.433 61.7402 61.5866 الفرنك السويسري 47.3702 47.6071 47.4886 الدولار الكندي 35.8667 36.046 35.9564 كرونة السويدية 5.1596 5.1854 5.1725 الكرونة النرويجية 5.5572 5.585 5.5711 الكرون الدنماركي 7.2299 7.266 7.248 الدينار الكويتي155.4319 156.2091 155.8205 الريال السعودي 12.6667 12.73 12.6984 الدرهم الاماراتي 12.934 12.9987 12.9663 الريال القطري 13.0448 13.11 13.0774 الدينار البحريني 125.9613 126.5911 126.2762 ريال عماني 123.3766 123.9935 123.685 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.923 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 53.9667 54.2365 54.1016

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