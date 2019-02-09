ارتفاع في اسعار الذهب..تعرّف على سعر الجرام باسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سجل سعر أوقية الذهب في التداولات العالمية مساء أمس الجمعة1313.70 دولاراً ، بإرتفاع 11 دولاراً و59 سنتاً عن تداول يوم الخميس والذي كان قد سجل 1302.11 دولاراً .

وبلغ سعر الجرام عيار (24) عالمياً 42.37 دولاراً، ووفقا لسعر شراء الدولار مقابل الجنيه السوداني ببنك السودان المركزي والذي سجل 47.5000 جنيهاً فإن السعر المحلي للجرام من الذهب عيار (24) يصبح 2013 جنيها.