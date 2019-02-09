وزير الصحة يتعهد بتحسين شروط الخدمة العاملين بمعمل استاك

شهاب محمد - الخرطوم - المعمل

الخليج 365:

أعلن معمل الصحة العامة (ستاك ) عن وضع سياسة قومية للمعامل بالبلاد عبر المجموعة القومية للمعامل بجانب معايير لمواصفات المعامل بدعم من خبراء منظمة الصحة العالمية.

وتعهد وزير الصحة الاتحادي الأستاذ الخير النور المبارك خلال زيارته للمعمل اليوم ، بالعمل على تحسين شروط الخدمة العاملين بالمعمل بما يمكن من استبقائهم .

ووجه الوزير ، بإعداد مصفوفة تحوي كافة المطالب والتحديات والإنجازات لرفعها لمجلس الوزراء القومي ووعد بتنزيل السياسة القومية الموضوعة لأرض الواقع.

وكشف المدير العام للمعمل دكتور عبدالله عبد الكريم ، عن الشروع في تفاهمات مع منظمة الصحة العالمية لجعل المعمل معملا مرجعيا للمنظمة في بعض الأمراض مثل الحمى النزفية وأضاف قائلا (في متطلبات بسيطة سنعمل على تنفيذها ) .

وأكد عبد الكريم ، على تدريب أكثر من 1000 من الكوادر بالرئاسة وعدد كبير من الولايات على نظام الجودة على ان يستمر ليشمل باقي الولايات لافتا للتنسيق مع المجلس القومى للاعتماد لتأهيل المعامل للإعتماد .

وقال ،إن السياسة القومية للمعامل تمت عبر المجموعة القومية للمعامل المكونة من عدة جهات منها الصحة والتعليم العالي والبحوث البيطرية وغيرها مؤكدا انها اول سياسة على مستوى الإقليم.

ونوه ،إلى رفع مقترح سابق لتحسين شروط الخدمة لإستبقاء الكوادر مناشدا الوزارة بالعمل على تنفيذها مع الجهات المختصة.

وكشف عبد الكريم ، عن مشاريع قومية ستنفذ في معامل البكتيريا بجعله معملا مرجعيا في التصدي لمقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية بدعم من منظمة الصحة العالمية لافتا إلى توفر معامل تشخيصية مثل الأنسجة المريضة وأضاف لاتتوفر في كثير من المستشفيات منوها إلى دعم من شركة دال لسرطان الثدي لإجراء الفحص مجانا لحالات الاشتباه..

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