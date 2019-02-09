غارات جوية لقوات حفتر تدك مجموعات تشادية في جنوب ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر أنها شنت يوم الجمعة ضربات جوية جديدة على مجموعات تشادية في جنوب ليبيا.

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وقال الجيش الوطني الليبي في بيان مقتضب أن “مقاتلات سلاح الجو العربي الليبي تناوبت على دك 3 تجمعات للعصابات التشادية وحلفائها في الجنوب”.

وأضاف أن هذه الضربات وقعت في مدينة مرزق وكانت قاسية وموجعة للجماعات التي عاثت فسادا في ليبيا .

وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن يوم الأحد أنه شن ضربة جوية على مجموعات للمعارضة التشادية في المنطقة نفسها.

ولا يمكن فورا تحديد ما إذا كانت هذه المجموعات التي قصفها الجيش الوطني الليبي هي ذاتها مجموعة المتمردين التشاديين الذين أعلنت فرنسا أنها قصفتهم مرات عدة في الأيام الأخيرة.

هذا، ويشن الجيش الوطني الليبي منذ منتصف يناير 2019 هجوما على هذه المنطقة التي ينشط فيها الجهاديون والمهربون، بهدف تطهيرها من الجماعات الإرهابية والإجرامية، على حد قوله. روسيا اليوم

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