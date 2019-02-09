مواجهة قوية بين الأمل وهلال الأبيض في الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون ملعب عطبرة في السادسة والنصف من مساء اليوم”السبت” مسرحًا لمباراة مهمة تجمع الأمل وضيفه هلال الأبيض بدون جمهور بعد قرار الاتحاد العام لكرة القدم.

ويدخل الأمل عطبرة اللقاء وهو في وضع جيّد بعد أن حقق نتائج مثالية في المراحل السابقة منحته”14″ نقطة.

ويبحث الأمل وهيثم مصطفى عن نقاط جديدة من أجل مواصلة التقدّم إلى المراكز الأمامية في روليت المجموعة الأولى.

أما هلال الأبيض فيبحث الفريق عن الحصول على نتيجة إيجابية بعدما استعاد الفريق توازنه في المرحلة السابقة متفوقًا على الخرطوم الوطني.

وتعّد مواجهة اليوم ثأرية للمدرب إبراهيم حسين الذي خسر أمام هيثم مصطفى عندما كان مدربًا للأهلي الخرطوم قبل أن يغادر منصته الفنية بعد نهاية الدورة الأولى.

وفي مباراة ثانية، يستقبل أهلي شندي نظيره ود هاشم سنار ضمن المرحلة الحادية عشر من المنافسة.

ويملك الفريق الشهير بـ”الآرسنال” في جعبته”16″ نقطة، وسيسعى من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لدعم موقفه في المنافسة.

على الجانب الآخر، يأمل ود هاشم سنار صاحب الـ”13″ نقطة نيل فوزٍ جديد يدعم به مسيرته في الدوري والاقتراب من التأهل لدوري النخبة.

ويحّل حي العرب بورتسودان ضيفًا على هلال كادوقلي في لقاء يهم الطرفين.

ويجمع هلال كادوقلي في رصيده”8″ نقاط، وسيكون في حاجة إلى نقاط جديدة لتحسين موقفه في المنافسة.

أما حي العرب بورتسودان فيجمع الفريق”16″ نقطة وحال حقق الفريق انتصارًا اليوم فسيكون على مقربة من التأهل لدوري النخبة.