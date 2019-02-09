الخارجية الأمريكية تقدم للكونغرس أحدث المعلومات عن التحقيق بقتل خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قدّم وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، للكونغرس أحدث المعلومات عن التحقيق بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول، حسبما أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية.

مهلة الكونغرس لترامب بخصوص “خاشقجي” تنتهي اليوم

وقال المتحدث الليلة الماضية:” قدم الوزير بومبيو الجمعة إلى الكونغرس أحدث المعلومات حول التحقيق بقتل خاشقجي”، دون أي توضيح.

وكان الكونغرس قد أمهل إدارة الرئيس دونالد ترامب حتى يوم أمس الجمعة لتقديم تقرير بشأن من يتحمل مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي، وما إذا كانت واشنطن ستحاسب قاتليه بفرض عقوبات.

وتردد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إبلاغ مجلس الشيوخ موقف إدارته بشأن تورط مزعوم لولي العهد السعودي في اغتيال الصحفي خاشقجي.

وقال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض:”نتشاور بانتظام مع الكونغرس بعد مقتل جمال خاشقجي في الثاني من أكتوبر. ويمكننا أن نؤكد أن وزارة الخارجية قدمت اليوم معلومات. وسنواصل التشاور مع الكونغرس والعمل على تقديم مرتكبي جريمة القتل هذه للعدالة”. روسيا اليوم

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