المريخ يصرف 200 الف دولار للاعبيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قرر مجلس إدارة نادي المريخ، أن حافز تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وقدره مبلغ (100) ألف دولار

فيما أعلن عن حافز قدره (200) ألف دولار حال التأهل للنهائي.ويواجه المريخ السوداني نظيره مولودية الجزائر في السادس عشر من الشهر الجاري ضمن إياب دور الثمانية من كأس زايد.

وسيكون ممثل السودان في حاجة إلى الفوز بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

ومنح مجلس المريخ اللاعبين راتب شهرين وذلك خلال الأيام الماضية.يذكر أن المريخ سيحصل على (500) ألف دولار حال صعوده إلى نصف نهائي كأس زايد وفقًا للائحة البطولة.

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