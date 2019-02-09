تركيا.. قصر “إسحاق باشا” يسجل رقماً قياسياً للزوار

حقّق قصر إسحاق باشا العثماني، في ولاية أغري التركية، رقما قياسيا بعدد الزوار، حيت تجاوز 121 ألف زائر في العام 2018، وهو الرقم الأكبر منذ 4 سنوات. وقال محمد تشفن مدير إحدى الوكالات السياحية في أغري، أن قصر إسحاق باشا شهد إقبالا كثيفا من الزوار المحليين والأجانب خلال العام الماضي، عقب مشروع العناية بالآثار والطبيعة الذي أطلقته وزارة السياحة والثقافة التركية. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني

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