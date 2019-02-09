خبير اقتصادي: السلطات أثبتت دخول كميات كبيرة من العملات المزيفة

قال الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي إن السلطات الأمنية أثبتت دخول كميات كبيرة من العملات الورقية المزورة .

وذكر هيثم أمس، أن تلك العملات أنتجت وطبعت في الخارج وكانت مزورة بدقة عالية الجودة، وطالب الخبير الاقتصادي بجهاز كشف تزوير أو تزييف العملات بالعدسة على أن يوجد بالجهاز عدسة مكبرة لرؤية تفاصيل الورقة النقدية .

وقال هيثم إن الأجهزة التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية تعمل على جميع أنواع العملات الورقية العربية والأجنبية، وتظهر علامات تأمين العملة وعجينة الورقة وألوانها .

وأضاف وبحسب صحيفة الإنتباهة، أن أية مؤسسة تتعامل بالعملات بصفة يومية أو مستمرة كمعارض السيارات وشركات المقاولات ومكاتب الصرافة والتجار والمطاعم والمستشفيات والمصانع ومحلات الذهب والمراكز التجارية وغيرها لابد من أن يتوفر لها مثل هذا الجهاز .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)