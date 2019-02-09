تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون : الهلال يخسر من الذئاب ويغضب الأحباب الهجوم خارج الشبكة وأبوعاقلة يقلص الفارق وفرحة عارمة وسط جماهير الرابطة بالثنائية الزعفوري يعلن تحمله مسؤولية هزيمة كوستي.. وكفاح يكشف أسرار الفوز على الأزرق المريخ يرفع درجة التأهب للقراقير لجنة أمن ولاية نهر النيل تجتمع بالأمل وهلال التبلدي قبل مباراة اليوم ..والسلاطين يعتلقون الشرطة صحيفة الصدى : الذئاب تتلاعب العراب وتحقق أول فوز في الممتاز مدرب الرابطة: الزعفوري لم يحترمنا وراهن على كسب اللقاء بمن حضر القطاع الرياضي بالمريخ يسلم اللاعبين الحوافز خلال 48ساعة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 9 فبراير 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.