مدرب" الذئاب" يكشف سر الفوز علي الهلال

كشف المدير الفني لفريق الرابطة كوستي"الذئاب"، الكابتن كفاح صالح الجيلي، بان عدم إحترام الهلال لفريقه، وعدم يضع لهم اي اعتبار على اساس انه يمكن ان يحقق عليهم الانتصار بأي مجموعة من اللاعبين، كان سر الفوز علي الفريق الازرق.

وأشاد الجيلي في تصريحات عقب اللقاء، باداء لاعبيه في المباراة التي جمعتهم بالهلال والتي حققوا فيها الفوز الاول في منافسة الدوري الممتاز.

وتابع" الجهاز الفني للرابطة ادار المباراة من خلال العامل النفسي حيث تمت تهيأة اللاعبين بشكل ممتاز بالحديث معهم عن عدم الاهتمام الذي يجده الفريق من الاعلام ونادي الهلال".

وقال انه قد احترم الهلال كفريق كبير وبطل للمنافسة ومتصدر للمجموعة علاوة على جاهزيته الفنية والبدنية والنفسية كفريق مشارك افريقيا وخارج بانتصار في اولى مواجهاته الافريقية.. لذلك ركزنا على العوامل النفسية في ادارة المباراة.

واشار الي تحدثه كثيرا مع اللاعبين عن ضرورة تحقيق الانتصار باحترام الخصم اولا خصوصا وان الخصم لا يحترمهم ولا يعمل لهم حسابا لذلك سارت المباراة بالشكل الذي اردناه وتحقق لنا ما عملنا له بالانتصار على فريق كبير.وتابع" نتمنى ان يكون هذا الانتصار هو بداية لتصحيح كل الاوضاع في الفريق".