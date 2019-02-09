مفوض بالاتحاد الأفريقي يدعو فرقاء افريقيا الوسطي بالالتزام

قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، في تصريحات صحفية، إن السودان لعب دوراً كبيراً في نجاح مفاوضات أفريقيا الوسطى.

ودعا شرقي في تصريحات صحفية، فرقاء أفريقيا الوسطى للإيفاء بالتزاماتهم تجاه تنفيذ إتفاق الخرطوم وإنزاله على أرض الواقع حتى ينعم هذا البلد الافريقي بالأمن والإستقرار. وتكللت استضافة الخرطوم، لمفاوضات فرقاء جمهورية افريقيا الوسطى المتاخمة لإقليم دارفورغربي السودان بتوقيع اتفاق إطاري الثلاثاء قبل أن يوقعوا لاحقاً الأربعاء في العاصمة الافروأسطية بانغي.

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